Кейн высказался о дуэли с ван Дейком в полуфинале Евро

«Ван Дейк? За много лет в АПЛ мы сыграли много матчей друг против друга. Иногда он был лучше, иногда – я. Нам предстоит очень сложный матч. Я готов усложнить жизнь Виргилу в этой игре. Но он будет делать то же самое. Я люблю играть против лучших в мире», - передает слова нападающего Sky Sports.