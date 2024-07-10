Деменко оценил шансы в полуфинале Нидерланды - Англия на Евро

Экс-футболист московского «Спартака» Максим Деменко поделился мыслями о предстоящей встрече между сборными Нидерландов и Англии в полуфинале чемпионата Европы – 2024.

«Сложно отдать кому-то предпочтение. Задачу обе команды выполняют, поскольку дошли до этой стадии. Однако фаворита среди них назвать нельзя», - передает слова Деменко Vprognoze.ru.

Поединок между сборными Нидерландов и Англии в полуфинале Евро состоится сегодня, 10 июля, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Встреча состоится на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде и начнется в 22:00 по московскому времени.