Ямаль в 16 лет повторил достижение Криштиану Роналду за всю карьеру

Вингер сборной Испании Ламин Ямаль оформил две голевые передачи в плей-офф чемпионата Европы – 2024, проходящего в Германии. Примечательно, что на счету 16-летнего игрока столько же ассистов, сколько у 39-летнего Криштиану Роналду за всю карьеру в плей-офф Евро и ЧМ.

Напомним, что накануне сборная Испании пробилась в финал чемпионата Европы, победив команду Франции со счетом 2:1. Один из мячей забил Ямаль.

Роналду на Евро принял участие в пяти встречах, записав на свой счет результативный пас. Португалия вылетела на четвертьфинальной стадии турнира, уступив в серии пенальти Франции.