Генич отреагировал на выход Испании в финал Евро-2024

Известный футбольный комментатор Константин Генич коротко отреагировал на выход сборной Испании в финал чемпионата Европы – 2024. В матче 1/2 финала подопечные Луиса дела Фуэнте минимально победили Францию со счетом 2:1.

«Фуууууууурррриииииия Роооооооххххаааааа!» - оставил сообщение Константин в своих социальных сетях.

Соперник Испании по финалу чемпионата Европы определится в противостоянии сборных Нидерландов и Англии. Встреча пройдет сегодня, 10 июля, и начнется в 22:00 по московскому времени.

Финальный матч Евро-2024 пройдет в воскресенье, 14 июля.