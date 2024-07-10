Ямаль рассказал, какой трофей хочет получить на день рождения

Вингер сборной Испании Ламин Ямаль рассказал, что хотел бы получить на свое 17-летие. 13 июля футболист отметит день рождения.

«Я очень доволен выходом в финал Евро. Мне бы хотелось получить кубок в качестве подарка на день рождения», - передает слова 16-летнего футболиста Barca Universal.

Напомним, что в полуфинальном матче против Франции Ламин отметился забитым мячом. Сборная Испании одержала победу со счетом 2:1 и вышла в финал чемпионата Европы - 2024.

Во втором полуфинальном поединке сыграют сборные Нидерландов и Англии. Матч состоится 10 июля на стадионе в Дортмунде, начало - 22:00 мск.