Мостовой высказался о победе Испании над Францией

Экс-футболист московского «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о результате полуфинального матча чемпионата Европы – 2024 между сборными Испании и Франции. «Красная фурия» одержала победу со счетом 2:1.

«Французы не смогли душить и прессинговать и даже отдавали мяч. Особенно в конце. Но, видимо, силы закончились», - передает слова Мостового «Чемпионат».

Таким образом, сборная Испании стала первым финалистом чемпионата Европы, проходящего в Германии. Во втором матче 1/2 финала встретятся национальные команды Нидерландов и Англии. Игра пройдет 10 июля и начнется в 22:00 по московскому времени.