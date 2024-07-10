Радимов прокомментировал выход Испании в финал Евро-2024

Экс-игрок петербургского «Зенита», а ныне футбольный эксперт Владислав Радимов поделился мыслями о выходе сборной Испании в финал чемпионата Европы – 2024.
«Я никогда в жизни так не болел за испанцев, как сегодня. Они больше всех заслужили выйти в финал, и там они также будут фаворитами», - высказался специалист в эфире телеканала «Матч ТВ».
Сборная Испании стала первым финалистом и ждет своего соперника по решающему матчу Евро. Во втором полуфинале встретятся национальные команды Нидерландов и Англии. Поединок состоится сегодня, 10 июля, на стадионе в Дортмунде. Начало запланировано в 22:00 мск.
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