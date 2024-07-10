Тренер Испании высказался о травме Мораты после выхода в финал Евро

Наставник сборной Испании Луис де ла Фуэнте высказался о повреждении нападающего команды Альваро Мораты. Игрока травмировал стюард после матча с Францией (2:1) в полуфинале Евро-2024.
«Нужно подождать завтра, это был сильный удар. Мората – отличный капитан команды, он выполняет большой объем работы на поле. Альваро нужен нам на поле и за его пределами. Он точно войдет в историю испанского футбола. За его спиной много титулов», - передает слова специалиста газета Marca.
Сборная Испании стала первым финалистом чемпионата Европы. Во втором полуфинале сыграют Нидерланды и Англия. Встреча пройдет сегодня, 10 июля.
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