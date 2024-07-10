Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
1/2 - 9 июля
Испания
2
Франция
1
1/2 - 10 июля
Нидерланды
Англия
Чемпионат Европы по футболу 2024

Тренер Испании высказался о травме Мораты после выхода в финал Евро

10 Июля 2024 • 07:16 Комментировать

Наставник сборной Испании Луис де ла Фуэнте высказался о повреждении нападающего команды Альваро Мораты. Игрока травмировал стюард после матча с Францией (2:1) в полуфинале Евро-2024.

«Нужно подождать завтра, это был сильный удар. Мората – отличный капитан команды, он выполняет большой объем работы на поле. Альваро нужен нам на поле и за его пределами. Он точно войдет в историю испанского футбола. За его спиной много титулов», - передает слова специалиста газета Marca.

Сборная Испании стала первым финалистом чемпионата Европы. Во втором полуфинале сыграют Нидерланды и Англия. Встреча пройдет сегодня, 10 июля.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Испании Альваро Мората Луис де ла Фуэнте ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Суперкомпьютер назвал двух финалистов Евро-2024 Назван лучший футбольный клуб мира: «Манчестер Сити» занял второе место, «Зенит» - 409-й Назван самый дорогой состав мира: «Реал» занял второе место, «Барселона» - восьмая В Германии хотят переиграть матч с Испанией на Евро Анчелотти выбрал новую звезду в нападение «Реала» - названо имя Ловчев назвал победителя Евро-2024 - это не Франция и Англия Сборная Германии выступила с заявлением после вылета с Евро-2024 Жена Крооса эмоционально обратилась к мужу после завершения карьеры Педри ответил на извинения Крооса «Барселона» нашла замену Левандовски в «Манчестер Юнайтед»
Судьбоносный фол Крооса в последнем матче: сборная Испании на 119-й минуте выбила Германию с домашнего Евро Роналду выступил с заявлением после вылета с Евро-2024 «Матч ТВ» больше не покажет еврокубки: Где смотреть и сколько будет стоить просмотр Лиги чемпионов в сезоне-2024/25 Из-за них Португалия вылетела с Евро-2024: четыре худших игрока 1/4 финала против Франции Только «оранжевые» справились без овертайма: Нидерланды перебороли Турцию и вышли на Англию В Германии хотят переиграть матч с Испанией на Евро Пора забыть Месси и Роналду: 5 игроков, про которых будет говорить весь мир Самый молодой гол Евро и вылет Мбаппе: Испания отправила Францию домой, шагнув в финал Пижон Месси едва не закопал Аргентину на Кубке Америки: Эмилиано Мартинес вытащил серию пенальти с Эквадором Бывший судья ФИФА вынес решение по неназначенному пенальти на Кукурелье
Спортивные новости
Медведев в пяти сетах обыграл Синнера и вышел в полуфинал Уимблдона Елена Веснина сообщила, что выступит на Олимпийских играх в Париже Джокович разобрался с Руне и пробился в четвертьфинал Уимблдона Медведев вышел в 1/4 финала Уимблдона на отказе Димитрова Хэмилтон стал победителем Гран-при Великобритании, Ферстаппен — второй Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
10.07.24 в 22:00
Нидерланды Нидерланды
Англия Англия
3.20 3.10 2.60
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 10 Июля
07:32 · Чемпионат Европы 2024
Мостовой высказался о победе Испании над Францией
07:27 · Чемпионат Европы 2024
Радимов прокомментировал выход Испании в финал Евро-2024
07:16 · Чемпионат Европы 2024
Тренер Испании высказался о травме Мораты после выхода в финал Евро
05:05 · Чемпионат Европы 2024
Денис Попов: «Францию подкосили разногласия в команде» эксклюзив
03:46 · Чемпионат Европы 2024
Мбаппе – 20-й по средней оценке на Евро-2024 и второй в сборной Франции
03:24 · Чемпионат Европы 2024
Нагельсманн определился с планами на Хаверца в сборной Германии
02:46 · Чемпионат Европы 2024
Звезду сборной Испании можно подписать за 60 млн евро только до 15 июля
02:35 · Чемпионат Европы 2024
Ямаль поделился ожиданиями от финала Евро-2024
02:18 · Чемпионат Европы 2024
Назван фаворит на звание лучшего игрока Евро-2024
02:10 · Чемпионат Европы 2024
Кейн ответил на призывы убрать его из состава сборной Англии
02:03 · Чемпионат Европы 2024
Суперкомпьютер назвал шансы Испании выиграть Евро-2024 после выхода в финал
02:00 · Чемпионат Европы 2024
Ольмо: «Мне всё равно, кто будет нашим соперником в финале»
01:53 · Чемпионат Европы 2024
Ямаль: «Я смотрел прошлые Евро в торговом центре с друзьями, а теперь сыграю в финале» 1
01:52 · Чемпионат Европы 2024
Салиба: «Испания была лучше, это надо признать»
01:45 · Чемпионат Европы 2024
Ямаль ответил, кому адресовал фразу «говори теперь» после финального свистка
01:42 · Чемпионат Европы 2024
Дешам ответил на вопрос о своём будущем после вылета Франции
01:36 · Чемпионат Европы 2024
Кукурелья – о Ямале: «У меня нет слов»
01:32 · Чемпионат Европы 2024
Мбаппе высказался об упущенном моменте в концовке матча с Испанией
01:30 · Чемпионат Европы 2024
Начо: «В сборной Франции выступают гениальные игроки, но у нас есть свой гений»
01:27 · Чемпионат Европы 2024
Президент Франции Макрон отреагировал на поражение сборной от Испании
01:22 · Чемпионат Европы 2024
Тренер Испании Де ла Фуэнте рассказал, какой игры ждёт в финале
01:19 · Чемпионат Европы 2024
Гризманн высказался после поражения от Испании
01:15 · Чемпионат Европы 2024
Родри признался, что Ямаль впечатлил его не только голом
01:12 · Чемпионат Европы 2024
Мората может пропустить финал Евро-2024 из-за удара охранника
01:08 · Чемпионат Европы 2024
Де ла Фуэнте – о Ямале: «Иногда люди высказываются, не обладая знаниями»
Все новости