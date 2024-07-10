Нидерланды – Англия: Возможные стартовые составы на второй полуфинал Евро-2024

Сборные Нидерландов и Англии сразятся в оставшемся полуфинале чемпионата Европы. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» предсказывает стартовые составы на этот матч.

Нидерланды: Вербрюгген, Аке, ван Дейк, де Врей, Дюмфрис, Рейндерс, Схаутен, Гакпо, Симонс, Бергвейн, Депай.

Англия: Пикфорд, Шоу, Гехи, Стоунс, Уокер, Сака, Райс, Майну, Фоден, Беллингем, Кейн.

Защитник Марк Гехи, пропустивший предыдущий матч из-за дисквалификации и также имевший проблемы со здоровьем, теперь может выйти в стартовом составе английской сборной.

Предположим, что Гарет Саутгейт сохранит схему с тремя центральными защитниками. Слева возможно появление с первых минут Люка Шоу, сыгравшего в прошлом матче впервые с февраля после травмы.

В четвертьфинале Англия обыграла Швейцарию (1:1, по пенальти 5:3), а Нидерланды выбили с турнира Турцию (2:1). Победитель предстоящей встречи сразится в финале Евро-2024 с Испанией.

Матч Нидерланды – Англия состоится сегодня, 10 июля, в Дортмунде. Начало встречи – в 22:00. За ходом игры можно будет следить в прямой текстовой онлайн-трансляции.

Кирилл Иванцов