Ташуев: «Франция слишком надеялась на Мбаппе»

Бывший главный тренер «Краснодара», «Ахмата» и «Факела» Сергей Ташуев в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил победу сборной Испании над сборной Франции в полуфинале чемпионата Европы со счётом 2:1.

- Франция весь чемпионат прошла прагматично – за счёт опыта футболистов. Поразило то, что она, проигрывая в полуфинале с 25-й минуты, не прилагала усилий, чтобы переломить ход матча. Играла без внутреннего огонька и драйва. Четвертьфинальный матч Испания – Германия по накалу получился совсем другим. Было бы справедливо, если бы он состоялся в полуфинале или финале.

А французы не заслуживали полуфинала с таким уровнем одержимости игрой. Слишком надеялись они на Мбаппе, что он что-то сделает, кто-то ещё что-то сделает. Думали, всё равно появится у них шанс как-нибудь забить. Сборной Франции недоставало командных действий, и она вообще во всех матчах разочаровала.

Испанцы, наоборот, очень уверенно довели дело до победы. Не напрягались, не выбивали мяч абы куда. Контролировали ситуацию и играли спокойно, чувствуя, что их соперник не готов. Мбаппе вышел один в один с защитником и пробил выше ворот. Удар был не на точность, как обычно у него, а на силу. В финал прошла команда более молодая, яркая и агрессивная, с интересным футболом и хорошим уровнем спортивной злости. По гамбургскому счёту, всё справедливо, – подчеркнул Ташуев.

Сборная Испании оказалась в финале Евро впервые за двенадцать лет, сборная Франции последний раз играла в решающем матче чемпионата Европы в 2016 году.