Бывший нападающий московского ЦСКА и сборной России Денис Попов в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым назвал составляющие победы Испании над Францией 2:1 в полуфинале Евро-2024.

- Очень классный матч. По-моему, самый интересный пока на этом чемпионате, достойный такой стадии. Встречались примерно равные соперники. И та, и другая сборная титулованная, они чемпионы мира и Европы. У Испании более молодая команда, а у Франции более сыгранный и ровный состав, если так взять, и поопытней. Наверно, испанцы на этом Евро показывают лучшую командную игру в первую очередь, хотя эпизоды решают звёзды. Тут счёт сравнял Ямаль, молодая восходящая звёздочка, это один из самых важных голов в его карьере. У французов больше не получилось именно в плане командной игры. Было видно и понятно из прессы, что там не всё так хорошо в стане команды, есть определённые разногласия. Где-то это и сказалось, подкосило французов, мелочей не бывает. А испанцы – молодые, окрылённые, набрали хороший ход, – заключил Попов.

Сборная Испании последний раз выигрывала чемпионат Европы в 2012 году, сборная Франции – в 2000-м.