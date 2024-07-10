Мбаппе – 20-й по средней оценке на Евро-2024 и второй в сборной Франции

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе не сможет занести себе в актив чемпионат Европы – 2024.

Французы остановились на стадии полуфинала, уступив сборной Испании (1:2). Мбаппе провёл на турнире пять матчей, отметившись голом с пенальти и одной результативной передачей. Выступление 25-летнего форварда на Евро оценено известным статистическим порталом WhoScored в 7,24 балла – 20-й показатель на сегодняшний день. Только один представитель сборной Франции получил более высокую оценку – Усман Дембеле (7,34).

Лидером рейтинга является Дани Ольмо из сборной Испании – 7,95, второй – Коди Гакпо (Нидерланды) с 7,84 баллами, третий – Георгий Мамардашвили (Грузия) с 7,76.