Нагельсманн определился с планами на Хаверца в сборной Германии

Выступление Кая Хаверца на домашнем для сборной Германии Евро-2024 вызвало множество вопросов.

25-летний футболист отметился двумя голами, но в обоих случаях забил с пенальти. Представитель лондонского «Арсенала» часто подвергался критике за слабую реализацию – публика требовала попробовать на острие атаки Никласа Фюллькруга, который распоряжался своими моментами гораздо эффективнее. Нагельсманн так и не прислушался, а Германия покинула турнир на стадии 1/4 финала, уступив Испании (1:2).

Согласно информации SportBild, тренерский штаб немецкой национальной команды уверен в целесообразности дальнейшего использования Хаверца на позиции форварда. Нагельсманн и его ассистенты считают, что Кай хорошо справился со своими задачами на Евро-2024, несмотря на отсутствие голов с игры.