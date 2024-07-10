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Чемпионат Европы по футболу 2024

Звезду сборной Испании можно подписать за 60 млн евро только до 15 июля

10 Июля 2024 • 02:46 Комментировать
Испания
...
Нидерланды / Англия
14.07 22:00

Пункт отступных, прописанный в контракте Дани Ольмо с «РБ Лейпцигом», в скором времени утратит силу.

26-летний футболист показывает впечатляющую игру на Евро-2024 в составе сборной Испании: атакующий полузащитник отметился тремя голами и двумя результативными передачами, а его команда уже вышла в финал. По сведениям инсайдера Фабрицио Романо, сейчас Ольмо доступен на трансферном рынке за 60 млн евро – но только до 15 июля. После обозначенной даты приобрести игрока за эту сумму без переговоров с «РБ Лейпцигом» уже не получится.

Интерес к Дани Ольмо приписывался «Баварии», «Барселоне», «Манчестер Сити» и другим грандам европейского футбола.

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Сборная Испании РБ Лейпциг Дани Ольмо трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

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