Ямаль поделился ожиданиями от финала Евро-2024

Вингер сборной Испании Ламин Ямаль, признанный лучшим игроком полуфинала с Францией, высказался о предстоящем финале.

Команда Луиса де ла Фуэнте добилась волевой победы благодаря голам Ямаля и Дани Ольмо. В финале «красной фурии» предстоит сыграть с Англией или Нидерландами – судьба второй путёвки решится в среду.

«Теперь осталось самое важное – нам нужно завоевать трофей. Команда, с которой мы встретимся в финале, может сильно осложнить нам жизнь. Нужно подождать и посмотреть завтрашнюю полуфинальную игру», – заявил в беседе со СМИ Ямаль после триумфа во встрече с Францией.

Матч сборных Англии и Нидерландов начнётся в 22:00 по московскому времени. Финал состоится 14 июля.