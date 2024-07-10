Назван фаворит на звание лучшего игрока Евро-2024

Сразу три представителя сборной Испании возглавили список кандидатов на приз лучшему игроку Евро-2024.

«Красная фурия» обыграла сборную Франции (2:1) и вышла в финал. Героем вечера стал 16-летний Ламин Ямаль, отметившийся голом и признанный лучшим игроком поединка. Именно он, как сообщает Squawka, на текущий момент лидирует в рейтинге главных претендентов на звание MVP турнира. Вторую строчку делят Родри и Дани Ольмо, также представляющие сборную Испании. Далее с равными шансами на успех следуют Коди Гакпо (Нидерланды), Фабиан Руис (Испания) и Джуд Беллингем (Англия).

В среду в матче сборных Нидерландов и Англии определится второй финалист Евро. Решающим матч за трофей пройдёт 14 июля.