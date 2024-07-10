Кейн ответил на призывы убрать его из состава сборной Англии

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн отреагировал на критику в свой адрес.

Англичане добрались до полуфинала Евро-2024, но критика в адрес команды Гарета Саутгейта не утихает. Одна из главных жертв – капитан Кейн, который, по распространённому мнению, не показывает свои сильные стороны на турнире. Набирают обороты и призывы убрать звёздного форварда из стартового состава.

«Каждый имеет право на своё мнение. Я знаю, все хотят, чтобы я забивал по три гола за матч, и я сам этого хочу, но это не всегда возможно.

Как я говорил перед началом Евро, у меня есть ощущение, что я хорошо подготовился к турниру. По ходу игр я прибавляю, действую острее. Впереди полуфинал, и больше всего, конечно, мне бы хотелось забить пару голов и выйти в финал.

Я всегда хочу забивать, но моя роль заключается не только в этом. Мне также нужно постоянно помогать в обороне, работать без мяча, проявлять лидерские качества», – цитирует Bayern & Germany Кейна.