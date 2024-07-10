Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
1/2 - 9 июля
Испания
2
Франция
1
1/2 - 10 июля
Нидерланды
Англия
Чемпионат Европы по футболу 2024

Кейн ответил на призывы убрать его из состава сборной Англии

10 Июля 2024 • 02:10 Комментировать
Нидерланды
...
Англия
Через 18 ч. 58 мин.

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн отреагировал на критику в свой адрес.

Англичане добрались до полуфинала Евро-2024, но критика в адрес команды Гарета Саутгейта не утихает. Одна из главных жертв – капитан Кейн, который, по распространённому мнению, не показывает свои сильные стороны на турнире. Набирают обороты и призывы убрать звёздного форварда из стартового состава.

«Каждый имеет право на своё мнение. Я знаю, все хотят, чтобы я забивал по три гола за матч, и я сам этого хочу, но это не всегда возможно.

Как я говорил перед началом Евро, у меня есть ощущение, что я хорошо подготовился к турниру. По ходу игр я прибавляю, действую острее. Впереди полуфинал, и больше всего, конечно, мне бы хотелось забить пару голов и выйти в финал.

Я всегда хочу забивать, но моя роль заключается не только в этом. Мне также нужно постоянно помогать в обороне, работать без мяча, проявлять лидерские качества», – цитирует Bayern & Germany Кейна.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Англии евро-2024 Гарри Кейн ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 10 Июля
02:35
Ямаль поделился ожиданиями от финала Евро-2024
02:18
Назван фаворит на звание лучшего игрока Евро-2024
02:10
Кейн ответил на призывы убрать его из состава сборной Англии
02:03
Суперкомпьютер назвал шансы Испании выиграть Евро-2024 после выхода в финал
02:02
Нидерланды - Англия: где смотреть прямую трансляцию онлайн
01:24
Проверенный прогноз и ставка на матч Нидерланды – Англия полуфинала плей-офф Евро-2024 – 10 июля 2024
09 Июля
23:59
С кем Испания сыграет в финале Евро-2024 3
23:45
Саутгейт: «Теперь у нас есть шанс войти в историю»
23:35
Сборной Нидерландов пришлось менять поезд на самолёт
23:21
Шоу рассказал о своём состоянии перед полуфиналом Евро
21:20
Майка Ричардс объяснил проблемы Кейна и Фодена на Евро-2024
20:44
Сборная Нидерландов отменила пресс-конференцию перед полуфиналом Евро-2024 – известна причина
20:21
Появилась информация о состоянии Кейна
15:13
Полузащитник сборной Англии имеет лучший показатель передач на Евро за всю историю наблюдений 1
14:43
Фоден ответил на информацию о нежелании бить пенальти
13:57
Тренер Нидерландов Куман ответил на вопрос о своём будущем перед полуфиналом Евро-2024
13:50
Гордеев рассказал, за счёт чего сборная Франции может прибавить в своей игре 1
13:34
Ставка и прогноз на точный счёт матча Нидерланды — Англия Евро 2024 — 10 июля 2024
13:14
Балахнин рассказал, почему отдаёт предпочтение Франции, а не Испании в полуфинальном матче Евро 1
08 Июля
22:17
​Названы сборные, которые сыграют в финале Евро-2024
19:36
УЕФА назвал самого быстрого футболиста Евро-2024 1
19:08
УЕФА может снять судью с матча Евро-2024 – названа причина 4
18:25
«Унылое зрелище»: Экс-владелец «Спартака» оценил Евро-2024
18:25
Названы арбитры полуфиналов Евро-2024
16:34
Губерниев дал прогноз на победителя Евро-2024
16:19
Булыкин: «Если в финале Евро сыграют Франция и Англия, это будет один из самых скучных финалов» 2
14:43
Газзаев не сомневается, что Нидерланды и Англия покажут максимум в полуфинале Евро-2024
14:40
Актуальная ставка и прогноз на матч Нидерланды – Англия Евро-2024 – 10 июля 2024
14:17
Нидерланды – Англия: прогноз и ставки БК Pinnacle
13:46
Канчельскис назвал двух финалистов Евро-2024
11:30
Петрушин назвал сборную, которая показывает самый скучный футбол на Евро 1
05:47
Невилл: «Сборной Англии везёт с соперниками на Евро»
05:03
Невилл считает, что игра сборной Англии улучшилась после смены формации
07 Июля
20:04
Дьяков: «Думаю, что сборная Англии вылетит в полуфинале Евро-2024» 2
18:45
УЕФА показал мяч на решающие игры Евро-2024
16:22
Фердинанд назвал самого важного игрока сборной Англии – это не Беллингем и даже не Кейн
15:47
Корнеев: Когда Палмер выходит, игра сборной Англии меняется
15:41
Павлюченко уверен, что Кейн, Сака и Фоден разорвут оборону Нидерландов 3
14:49
Линекер предложил кандидата на пост главного тренера сборной Англии 1
13:51
Суперкомпьютер назвал двух финалистов Евро-2024 3
13:43
Суперкомпьютер высчитал шансы команд выиграть Евро-2024
11:40
Боков дал прогноз на полуфиналы Евро
11:05
Карпукас назвал сборные, которые сыграют в финале Евро
10:59
Надёжная ставка и прогноз на матч Нидерланды – Англия Евро-2024 – 10 июля 2024
02:15
Суперкомпьютер назвал фаворита Евро-2024
01:55
Бесплатная ставка и прогноз на матч Нидерланды – Англия Евро-2024 – 10 июля 2024
01:13
Куман поделился ожиданиями от матча с Англией
01:05
Беллингем чаще всех на Евро-2024 выигрывает дуэли
00:37
Беллингем оценил силу сборной Испании
00:31
Саттон оценил шансы сборной Англии в полуфинале с Нидерландами
00:15
Нидерланды сыграют в полуфинале крупного турнира впервые за 10 лет
00:08
Нидерланды в 6-й раз вышли в полуфинал Евро – только одной сборной это удавалось чаще
00:01
Кейн высказался о работе Саутгейта 1
06 Июля
23:58
«Матч ТВ» не покажет второй полуфинал Евро-2024 3
23:56
Определились полуфинальные пары Евро-2024
23:53
Лэмпард: «Шоу выйдет в старте в полуфинале, если будет готов»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
НИДЕРЛАНДЫ АНГЛИЯ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Суперкомпьютер назвал двух финалистов Евро-2024 Черчесов назвал сборную, которая выиграет Евро-2024 Назван лучший футбольный клуб мира: «Манчестер Сити» занял второе место, «Зенит» - 409-й Назван самый дорогой состав мира: «Реал» занял второе место, «Барселона» - восьмая В Германии хотят переиграть матч с Испанией на Евро Анчелотти выбрал новую звезду в нападение «Реала» - названо имя Ловчев назвал победителя Евро-2024 - это не Франция и Англия Сборная Германии выступила с заявлением после вылета с Евро-2024 Жена Крооса эмоционально обратилась к мужу после завершения карьеры Педри ответил на извинения Крооса
Судьбоносный фол Крооса в последнем матче: сборная Испании на 119-й минуте выбила Германию с домашнего Евро Роналду выступил с заявлением после вылета с Евро-2024 «Матч ТВ» больше не покажет еврокубки: Где смотреть и сколько будет стоить просмотр Лиги чемпионов в сезоне-2024/25 Из-за них Португалия вылетела с Евро-2024: четыре худших игрока 1/4 финала против Франции Только «оранжевые» справились без овертайма: Нидерланды перебороли Турцию и вышли на Англию В Германии хотят переиграть матч с Испанией на Евро Пижон Месси едва не закопал Аргентину на Кубке Америки: Эмилиано Мартинес вытащил серию пенальти с Эквадором Бывший судья ФИФА вынес решение по неназначенному пенальти на Кукурелье Пора забыть Месси и Роналду: 5 игроков, про которых будет говорить весь мир Кукурелья — об игре рукой: «Мы тоже могли сказать, что арбитр ошибочно не удалил Крооса»
Спортивные новости
Медведев в пяти сетах обыграл Синнера и вышел в полуфинал Уимблдона Елена Веснина сообщила, что выступит на Олимпийских играх в Париже Джокович разобрался с Руне и пробился в четвертьфинал Уимблдона Медведев вышел в 1/4 финала Уимблдона на отказе Димитрова Хэмилтон стал победителем Гран-при Великобритании, Ферстаппен — второй Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Испания Испания
Франция Франция
2
1
2.80 2.90 3.10
Видео
10.07.24 в 22:00
Нидерланды Нидерланды
Англия Англия
3.20 3.10 2.60
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 10 Июля
02:46 · Чемпионат Европы 2024
Звезду сборной Испании можно подписать за 60 млн евро только до 15 июля
02:35 · Чемпионат Европы 2024
Ямаль поделился ожиданиями от финала Евро-2024
02:18 · Чемпионат Европы 2024
Назван фаворит на звание лучшего игрока Евро-2024
02:10 · Чемпионат Европы 2024
Кейн ответил на призывы убрать его из состава сборной Англии
02:03 · Чемпионат Европы 2024
Суперкомпьютер назвал шансы Испании выиграть Евро-2024 после выхода в финал
02:00 · Чемпионат Европы 2024
Ольмо: «Мне всё равно, кто будет нашим соперником в финале»
01:53 · Чемпионат Европы 2024
Ямаль: «Я смотрел прошлые Евро в торговом центре с друзьями, а теперь сыграю в финале» 1
01:52 · Чемпионат Европы 2024
Салиба: «Испания была лучше, это надо признать»
01:45 · Чемпионат Европы 2024
Ямаль ответил, кому адресовал фразу «говори теперь» после финального свистка
01:42 · Чемпионат Европы 2024
Дешам ответил на вопрос о своём будущем после вылета Франции
01:36 · Чемпионат Европы 2024
Кукурелья – о Ямале: «У меня нет слов»
01:32 · Чемпионат Европы 2024
Мбаппе высказался об упущенном моменте в концовке матча с Испанией
01:30 · Чемпионат Европы 2024
Начо: «В сборной Франции выступают гениальные игроки, но у нас есть свой гений»
01:27 · Чемпионат Европы 2024
Президент Франции Макрон отреагировал на поражение сборной от Испании
01:22 · Чемпионат Европы 2024
Тренер Испании Де ла Фуэнте рассказал, какой игры ждёт в финале
01:19 · Чемпионат Европы 2024
Гризманн высказался после поражения от Испании
01:15 · Чемпионат Европы 2024
Родри признался, что Ямаль впечатлил его не только голом
01:12 · Чемпионат Европы 2024
Мората может пропустить финал Евро-2024 из-за удара охранника
01:08 · Чемпионат Европы 2024
Де ла Фуэнте – о Ямале: «Иногда люди высказываются, не обладая знаниями»
01:04 · Чемпионат Европы 2024
Мбаппе объяснил, почему сыграл без маски
01:02 · Чемпионат Европы 2024
Ямаль повторил достижение Хави и Фабрегаса
00:56 · Чемпионат Европы 2024
Мбаппе: «Испания сыграла лучше, чем мы» 1
00:56 · Чемпионат Европы 2024
Сборная Испании повторит рекорд Бразилии, если победит в финале
00:51 · Чемпионат Европы 2024
Мбаппе установил антирекорд Евро-2024 – он опередил Роналду
00:48 · Чемпионат Европы 2024
Дешам ответил на критику стиля игры сборной Франции
Все новости