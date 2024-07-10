Суперкомпьютер назвал шансы Испании выиграть Евро-2024 после выхода в финал

Сборная Испании стала первым финалистом чемпионата Европы. В полуфинале команда Луиса де ла Фуэнте добилась волевой победы над Францией со счётом 2:1. После завершения матча эксперты из Opta с помощью суперкомпьютера просчитали шансы оставшихся команд на победу на Евро-2024.

Шансы сборной Испании выиграть чемпионат Европы оцениваются в 60,14%. Шансы сборной Англии составляют 22,62%, а шансы сборной Нидерландов – в 17,24%.

Сборные Нидерландов и Англии проведут свой полуфинальный матч Евро-2024 в среду, 10 июля. После этого матча Opta обновит цифры по финалу, будем следить за новостями.