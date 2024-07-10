Ольмо: «Мне всё равно, кто будет нашим соперником в финале»

Полузащитник сборной Испании Дани Ольмо высказался о предстоящем финале чемпионата Европы.

Испанцы стали первыми финалистами турнира, одержав победу над Францией (2:1). На счету Ольмо победный мяч, забитый на 25-й минуте, а чуть раньше ворота «трёхцветных» поразил Ламин Ямаль.

Соперник «красной фурии» по решающей встрече определится в среду – вторую путёвку в финал разыграют между собой сборные Англии и Нидерландов.

«Теперь мы действительно близки к триумфу, остался всего один шаг. У нас потрясающая команда, мы усердно работаем ради всех этих успехов. Мы заслужили сыграть в финале.

Англия или Нидерланды? Мне всё равно, кто будет нашим соперником», – цитирует пресс-служба УЕФА Ольмо.