Салиба: «Испания была лучше, это надо признать»

Сборная Франции не пробилась в финал чемпионата Европы. Во вторник вечером команда Дидье Дешама проиграла Испании со счётом 1:2. После игры комментарий дал защитник «трёхцветных» Вильям Салиба. Футболист признал, что соперник выступил лучше, и итоговый результат является закономерным.

«Мы разочарованы, поскольку могли сыграть лучше. Забили первыми, но затем пропустили дважды. Честно говоря, соперник был лучше, и это надо признать. Непросто, но уж как есть. Мы отдали все силы, чтобы отыграться, но этого не случилось», - слова Салиба приведены на сайте УЕФА.

В финале чемпионата Европы – 2024 сборная Испании будет играть либо с Нидерландами, либо с Англией. Эти команды путёвку в финал турнира разыграют в среду, 10 июля.