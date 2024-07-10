Ямаль ответил, кому адресовал фразу «говори теперь» после финального свистка

Ламин Ямаль прокомментировал слова, произнесённые после победы над сборной Франции в полуфинале Евро-2024.

Вингер сборной Испании отметился голом и был признан лучшим игроком встречи. Испанцы победили со счётом 2:1 и вышли в финал чемпионата Европы.

После завершения игры Ямаль повторял в камеру фразу «говори теперь!» В послематчевом интервью журналисты попросили 16-летнюю звезду объяснить, кому было адресовано послание.

«Кого я имел в виду? Этот человек знает», – ответил самый молодой автор гола в истории Евро.

Предполагается, что Ямаль мог обращаться к Адриену Рабио, который высказывался о нём перед матчем.