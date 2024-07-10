Дешам ответил на вопрос о своём будущем после вылета Франции

Сборная Франции проиграла Испании на стадии полуфинала чемпионата Европы со счётом 1:2. После игры на вопрос о своём будущем ответил рулевой «трёхцветных» Дидье Дешам.

«Моё будущее? Вы грозные… Спросите у президента федерации. Я только что проиграл полуфинал. Я уважаю вас, но давайте также уважать людей, которые несут ответственность. Вы прекрасно знаете ситуацию и позицию президента», - цитирует Дешама RMC Sport.

Стоит сказать, что действующий контракт Дидье Дешама с Федерацией футбола Франции рассчитан до завершения чемпионата мира – 2026.

В следующий раз сборная Франции соберётся в сентябре.