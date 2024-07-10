Кукурелья – о Ямале: «У меня нет слов»

Левый защитник сборной Испании Марк Кукурелья рассказал, что думает об игре 16-летнего Ламина Ямаля.

Вингер «Барселоны» поразил ворота сборной Франции дальним ударом на 21-й минуте полуфинала Евро-2024. Испанцы одержали победу со счётом 2:1 и вышли в финал, а Ямаль был признан лучшим игроком встречи.

«У меня нет слов для описания Ламина. Его талант просто поразителен, учитывая возраст. Он станет одним из лучших, если продолжит в том же духе», – приводит Barca Universal слова футболиста лондонского «Челси».

Напомним, Ламин Ямаль стал самым молодым автором забитого гола за всю историю чемпионата Европы. 13 июля – за день до финала – ему исполнится 17 лет.