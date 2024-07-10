Мбаппе высказался об упущенном моменте в концовке матча с Испанией

Сборная Франции в полуфинале чемпионата Европы проиграла Испании со счётом 1:2. В концовке Килиан Мбаппе мог уравнять количество двоек на табло, но в завершении стремительной атаки он не попал в створ со средней дистанции. Общаясь с журналистами после игры, Мбаппе высказался о том эпизоде.

«Баркола отлично справился со своей работой. Он позволил мне пройти в этот коридор. Я посмотрел на защитника, хорошо ушёл. Дальше я думал, что забью или хотя бы попаду в ворота. Но я промахнулся. Такова суровая реальность футбола. Счёт остался 1:2, и мы едем домой», - сказал Мбаппе.

Во втором полуфинале Евро-2024 сыграют Нидерланды и Англия.