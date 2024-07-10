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Чемпионат Европы по футболу 2024

Мбаппе высказался об упущенном моменте в концовке матча с Испанией

10 Июля 2024 • 01:32 Комментировать
Испания
2:1
Франция

Сборная Франции в полуфинале чемпионата Европы проиграла Испании со счётом 1:2. В концовке Килиан Мбаппе мог уравнять количество двоек на табло, но в завершении стремительной атаки он не попал в створ со средней дистанции. Общаясь с журналистами после игры, Мбаппе высказался о том эпизоде.

«Баркола отлично справился со своей работой. Он позволил мне пройти в этот коридор. Я посмотрел на защитника, хорошо ушёл. Дальше я думал, что забью или хотя бы попаду в ворота. Но я промахнулся. Такова суровая реальность футбола. Счёт остался 1:2, и мы едем домой», - сказал Мбаппе.

Во втором полуфинале Евро-2024 сыграют Нидерланды и Англия.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Франции Килиан Мбаппе

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01:36 · Чемпионат Европы 2024
Кукурелья – о Ямале: «У меня нет слов»
01:32 · Чемпионат Европы 2024
Мбаппе высказался об упущенном моменте в концовке матча с Испанией
01:30 · Чемпионат Европы 2024
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01:27 · Чемпионат Европы 2024
Президент Франции Макрон отреагировал на поражение сборной от Испании
01:22 · Чемпионат Европы 2024
Тренер Испании Де ла Фуэнте рассказал, какой игры ждёт в финале
01:19 · Чемпионат Европы 2024
Гризманн высказался после поражения от Испании
01:15 · Чемпионат Европы 2024
Родри признался, что Ямаль впечатлил его не только голом
01:12 · Чемпионат Европы 2024
Мората может пропустить финал Евро-2024 из-за удара охранника
01:08 · Чемпионат Европы 2024
Де ла Фуэнте – о Ямале: «Иногда люди высказываются, не обладая знаниями»
01:04 · Чемпионат Европы 2024
Мбаппе объяснил, почему сыграл без маски
01:02 · Чемпионат Европы 2024
Ямаль повторил достижение Хави и Фабрегаса
00:56 · Чемпионат Европы 2024
Мбаппе: «Испания сыграла лучше, чем мы» 1
00:56 · Чемпионат Европы 2024
Сборная Испании повторит рекорд Бразилии, если победит в финале
00:51 · Чемпионат Европы 2024
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00:48 · Чемпионат Европы 2024
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