Начо: «В сборной Франции выступают гениальные игроки, но у нас есть свой гений»

Защитник сборной Испании Начо Фернандес поделился впечатлениями после победы в полуфинале Евро-2024 над Францией (2:1).

Испанцы пропустили уже на 9-й минуте, но смогли перевернуть ход встречи – отличились Ламин Ямаль и Дани Ольмо, чьи фамилии зажглись на табло на 21-й и 25-й минутах. В оставшееся время зрители голов не увидели.

«Мы знали, что у Франции есть гениальные игроки, но мы также понимали, что не уступаем соперникам. Когда мы проигрывали, ситуацию спас наш самый молодой игрок. Фантастический гол! Если говорить о гениях, возможно, у нас таковым является именно Ламин Ямаль. Он сотворил невероятное для 16-летнего парня.

Мы счастливы, но контролируем свою радость. Мы добились только половины того, ради чего приехали сюда», – заявил в послематчевом интервью Начо.