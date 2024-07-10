Президент Франции Макрон отреагировал на поражение сборной от Испании

Сборная Франции не смогла решить задачу по выходу в финал чемпионата Испании. В полуфинале команда Дидье Дешама проиграла Испании со счётом 1:2, хоть и забила первой. Вскоре после игры публикацию в социальных сетях сделал президент Франции Эммануэль Макрон. Он поделился своими мыслями о результате команды.

«Они дошли до полуфинала этого Евро и заставили нас переживать до последних секунд. Спасибо, сборная. Поздравляем наших испанских друзей», - написал Макрон.

В финале чемпионата Европы сборная Испании сыграет либо против Нидерландов, либо против Англии. Битва за трофей пройдёт 14 июля.