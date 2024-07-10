Тренер Испании Де ла Фуэнте рассказал, какой игры ждёт в финале

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте поделился ожиданиями от финала чемпионата Европы.

«Красная фурия» стала первым финалистом турнира, обыграв Францию со счётом 2:1 благодаря голам Ламина Ямаля и Дани Ольмо. Финальная встреча состоится 14 июля – соперником испанцев будет победитель противостояния сборных Англии и Нидерландов.

«Уверен, в финале всё будет совершенно по-другому, от нас потребуется проявить себя ещё лучше. Сейчас может показаться, что это трудно, но нам ещё есть в чём прибавлять. Знаю, мои игроки могут показывать себя ещё лучше, и я уверен, что мы этого добьёмся», – приводит пресс-служба УЕФА слова де ла Фуэнте.

Второй финалист определится в среду.