Гризманн высказался после поражения от Испании

Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн дал комментарий после поражения от Испании (1:2) в полуфинале чемпионата Европы.

«Нам не хватило оборонительной прочности и свежести. Соперник был лучше. Мы знали, что они хорошо бьют издали, и мы пропустили после такого удара. Мы знали, что Ямаль левша, но дали ему пробить с левой ноги. Этот гол подкосил нас, а второй гол через четыре минуты нас прибил.

Это футбол, сегодня мы проиграли. Но мы проиграли большой команде – сборной Испании. У нас не может быть каких оправданий. Соперник был лучше нас во всём», - сказал Гризманн TF1.

Во втором полуфинале в среду сыграют Нидерланды и Англия.