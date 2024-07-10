Родри признался, что Ямаль впечатлил его не только голом

Полузащитник сборной Испании Родри Эрнандес отметил вклад Ламина Ямаля в успех команды.

Вся футбольная общественность обсуждает великолепный гол 16-летнего вундеркинда, забитый на 21-й минуте матча полуфинала Евро-2024 против Франции. Однако, по словам хавбека «Манчестер Сити», Ямаль заслуживает похвалы не только за это.

«Я очень горжусь Ламином. Соперники относятся к нему по-особенному, учитывая набранную им форму, но сегодня я похвалил его за самоотдачу в обороне. Он был совершенен, постоянно помогал в защите. У парня отличное будущее», – приводят испанские СМИ послематчевые комментарии Родри.