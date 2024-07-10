Мората может пропустить финал Евро-2024 из-за удара охранника

Сборная Испании завоевала путёвку в финал чемпионата Европы. Во вторник команда Луиса де ла Фуэнте обыграла Францию со счётом 2:1. После игры на поле с трибуны к испанским футболистам прорвался болельщик. Охранники принялись ловить хулигана, и один из сотрудников службы безопасности, поскользнувшись, ударил по ноге форварду Альваро Морату. Удар пришёлся в район колена.

Мората взялся за ударенное место и начал хромать. На страницах Marca написано даже о том, что из-за этого неумышленного удара от охранника капитан сборной Испании может пропустить финал Евро-2024, который пройдёт в воскресенье.