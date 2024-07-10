Де ла Фуэнте – о Ямале: «Иногда люди высказываются, не обладая знаниями»

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте призвал не сомневаться в 16-летнем Ламине Ямале.

Вингер «Барселоны» отметился забитым голом в матче полуфинала Евро-2024 против Франции (2:1), а также был признан лучшим игроком встречи.

«Ламин проделал исключительную работу, полностью выложился. Мы не сомневались в нём, но иногда люди высказывают своё мнение, не обладая необходимыми знаниями», – цитирует Barca Universal де ла Фуэнте.

В преддверии полуфинального поединка полузащитник сборной Франции Адриен Рабио заявил, что Ямалю придётся проявить себя лучше, чем в предыдущих встречах, если он хочет сыграть в финале.