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Чемпионат Европы по футболу 2024

Мбаппе объяснил, почему сыграл без маски

10 Июля 2024 • 01:04 Комментировать
Испания
2:1
Франция

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе сыграл без защитной маски в полуфинальном матче Евро-2024 против Испании. Это был первый случай после травмы носа, когда Мбаппе играл без маски на лице. После игры звёздный футболист дал комментарий на этот счёт.

«Перед матчем мы приняли это решение. Маска мне надоела. Я спросил доктора, могу ли я сыграть без маски, и он сказал мне, что я могу делать то, что хочу», - слова Мбаппе приводит RMC Sport.

Напомним, что сборная Франции проиграла Испании со счётом 1:2. Теперь в финале испанцы будут играть либо против Нидерландов, либо против Англии. Эти команды проведут полуфинал в среду.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Франции Килиан Мбаппе

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