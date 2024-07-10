Ямаль повторил достижение Хави и Фабрегаса

Ламин Ямаль помог сборной Испании обыграть Францию и выйти в финал чемпионата Европы.

До сегодняшнего дня 16-летней звезде удавалось только ассистировать, а теперь в его активе есть и гол – он отличился на 21-й минуте, став самым молодым голеадором в истории Евро. Кроме того, по информации Squawka, Ямаль стал третьим испанцем, создавшим 15 или более моментов для товарищей по команде в рамках одного розыгрыша чемпионата Европы. Прежде это удавалось только знаменитым экс-хавбекам Хави Эрнандесу и Сеску Фабрегасу.

Ламин также стал первым игроком не старше 19 лет, добравшимся до этой отметки.