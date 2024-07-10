Мбаппе: «Испания сыграла лучше, чем мы»

Сборная Франции проиграла Испании в полуфинале чемпионата Европы – 2024. Команда Дидье Дешама смогла открыть счёт, но «красная фурия» в итоге оказалась сильнее – 2:1. После игры комментарий дал капитан «трёхцветных» Килиан Мбаппе.

«Испания провела матч лучше, чем мы. Насколько лучше? Нам следует пересмотреть этот матч ещё раз, проанализировать. Мы быстро пропустили голы друг за другом. Во втором тайме у нас были шансы отыграться, но не получилось», - сказал Мбаппе журналистам в микст-зоне.

В следующий раз сборная Франции соберётся в сентябре, когда стартует новый сезон Лиги наций.