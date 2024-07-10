Сборная Испании повторит рекорд Бразилии, если победит в финале

Сборная Испании добралась до финала чемпионата Европы, выиграв все матчи.

В полуфинале «красная фурия» одолела соперников из Франции (2:1). Ранее с тем же счётом была обыграна Германия, а в 1/8 финала коллектива Луиса де ла Фуэнте взял верх над сборной Турции (4:1). В групповой стадии команде удалось сломить сопротивление Албании (1:0), Италии (1:0) и Хорватии (3:0).

В случае победы в финале испанцы станут второй сборной, выигравшей семь матчей в рамках одного крупного турнира, докладывает Squawka. На текущий момент это удавалось только сборной Бразилии образца 2002 года, добившейся триумфа на чемпионате мира.

В финале Евро-2024 Испания сыграет против Англии или Нидерландов. Встреча состоится 14 июля.