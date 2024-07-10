Мбаппе сделал заявление после вылета сборной Франции с Евро-2024

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе дал комментарий после поражения от Испании в полуфинале чемпионата Европы (1:2). «Трёхцветные» стали бронзовыми призёрами турнира, но, понятное дело, это их не устраивает.

«Соревнование провалено. Я хотел стать чемпионом Европы. Сезон был долгий, и теперь я собираюсь отдохнуть в отпуске. Я был плох на Евро, и теперь мы вылетаем. Мне нужен отдых, а потом я начну новую жизнь», - слова Мбаппе приводит RMC Sport.

Стоит сказать, что на следующей неделе Килиан Мбаппе должен быть представлен как футболист «Реала». Ещё в начале лета мадридский клуб объявил о подписании контракта с Мбаппе.