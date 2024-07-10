Мбаппе установил антирекорд Евро-2024 – он опередил Роналду

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе провёл не лучший для себя турнир.

Во вторник французы завершили выступление на турнире, уступив Испании в полуфинале (1:2). Мбаппе отметился результативной передачей на Рандаля Коло-Муани, но отличиться сам так и не смог. Таким образом, гол в ворота сборной Польши с пенальти, забитый в третьем туре группового этапа, так и остался для Килиана единственным на турнире. По информации Opta, капитан «трёхцветных» установил антирекорд Евро-2024: он не реализовал наибольшее количество ударов с игры среди всех футболистов – 23. На втором месте остался Криштиану Роналду – 22.