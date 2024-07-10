Дешам ответил на критику стиля игры сборной Франции

Сборная Франции в полуфинале чемпионата Европы проиграла Испании со счётом 1:2. Так уж вышло, что в шести матчах на турнире французы забили всего лишь четыре гола – один с игры, один с пенальти и два после автоголов. Рулевой «трёхцветных» Дидье Дешам дал комментарий по поводу критики насчёт стиля игры команды.

«Стиль игры? Это не осторожная и не оборонительная команда. Это команда, которая очень хорошо обороняется. Нам пришлось адаптироваться по разным причинам. У нас не было привычного влияния в атаке. Мы адаптировались, чтобы быть конкурентоспособными, но с ограничениями», - сказал Дешам BeIN Sports.