Мбаппе завершил Евро-2024 без голов с игры

Сборная Франции не смогла пройти в финал чемпионата Европы. В полуфинале команда Дидье Дешама проиграла Испании со счётом 1:2, хоть и забила первой. В составе «трёхцветных» с передачи Килиана Мбаппе забил Рандаль Коло-Муани.

Таким образом, можно констатировать факт – Килиан Мбаппе завершил выступление на Евро-2024 без голов с игры. Единственный свой результативный удар звёздный форвард нанёс с пенальти, поразив ворота Польши на групповой стадии.

На следующей неделе Килиан Мбаппе будет представлен как новичок мадридского «Реала». В клуб Ла Лиги Мбаппе перешёл свободным агентом после истечения срока контракта с «ПСЖ».

Названа необычная причина плохой игры Мбаппе на Евро-2024