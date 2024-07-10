«Мбаппе – слабак»: Губерниев отреагировал на выход Испании в финал Евро-2024

Сборная Испании пробилась в финал чемпионата Европы - 2024. Во вторник вечером команда Луиса де ла Фуэнте в Мюнхене обыграла Францию со счётом 2:1. Все три гола в этом поединке были забиты ещё до наступления перерыва.

После игры своими мыслями поделился известный спортивный обозреватель Дмитрий Губерниев.

«Франция – увы и ах! Мбаппе – слабак… Испания проиграет Англии в финале», - написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Финальный матч чемпионата Европы – 2024 состоится уже в ближайшее воскресенье, 14 июля. «Красная фурия» будет сражаться за трофей либо с Нидерландами, либо с Англией.