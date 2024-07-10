Ямаль прокомментировал свой гол и выход Испании в финал Евро

16-летний футболист сборной Испании Ламин Ямаль побеседовал с журналистами после победы над Францией в матче полуфинала чемпионата Европы.

Именно юной звезде «красной фурии» достался приз лучшему игроку встречи от УЕФА. Представитель «Барселоны» сравнял счёт на 21-й минуте, великолепно исполнив дальний удар. Четырьмя минутами позднее Дани Ольмо установил на табло окончательный результат – 2:1.

«Я получил мяч и просто пробил, не задумываясь, – рассказывает Ямаль в послематчевом интервью. – Очень доволен своим голом и нашей победой.

Сейчас не время думать о будущем. Я просто счастлив и горжусь выходом в финал. Я бы хотел получить кубок в качестве подарка на день рождения», – цитирует Barca Universal вингера.