Дешам назвал причины поражения Франции от Испании

Сборная Франции не смогла пробиться в финал чемпионата Европы – во вторник вечером команда проиграла Испании в полуфинале со счётом 1:2. После игры комментарий дал главный тренер «трёхцветных» Дидье Дешам. Он выделил некоторые причины негативного результата.

«Испания сегодня вечером доказала, что у них очень хорошая команда. Нам повезло открыть счёт, но они доставили нам трудности, потому что превосходили нас в контроле мяча. Мы опаздывали, возможно, не хватало свежести, что приводило к техническим потерям, особенно при построении игры. Мы недостаточно часто продвигались в атаку», - сказал Дешам TF1.

В финале Евро-2024 Испания сыграет либо против Нидерландов, либо против Англии.