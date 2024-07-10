Испания в пятый раз сыграет в финале Евро – второй показатель в истории

Сборная Испании добыла путёвку в финал Евро-2024 благодаря победе над Францией (2:1).

Коллектив Луиса де ла Фуэнте взял верх благодаря точным ударам Ламина Ямаля и Дани Ольмо на 21-й и 25-й минутах, у французов отличился Рандаль Коло-Муани, поразивший ворота на 9-й минуте. Как докладывает Opta, Испания вышла в финал чемпионата Европы в пятый раз в истории – второй показатель после Германии, которая добиралась до решающей встречи шесть раз.

Соперником «красной фурии» по финалу станет победитель противостояния Англия – Нидерланды. Второй полуфинал будет сыгран в среду, а финал запланирован на воскресенье.