Ямаль больше не сыграет на Евро-2024 в 16 лет

Сборная Испании стала первым финалистом чемпионата Европы. В полуфинальном матче против Франции команда Луиса де ла Фуэнте добилась волевой победы со счётом 2:1. За французов забил Рандаль Коло-Муани, а за испанцев – Ламин Ямаль и Дани Ольмо.

Ямаль, которому удалось забить красивейший гол, получил после финального свистка награду лучшему игроку матча. Стоит сказать, что Ламин больше не сыграет на Евро-2024 в 16 лет. В субботу, за день до финала, Ямаль отметит свой 17-й день рождения.

В финале чемпионата Европы сборная Испании сразится за трофей либо с Нидерландами, либо с Англией. Финал пройдёт в воскресенье, 14 июля.