Ямаль дерзко отреагировал на победу Испании в полуфинале

Вингер сборной Испании Ламин Ямаль стал героем полуфинала Евро-2024 со сборной Франции.

16-летний футболист сравнял счёт в матче на 21-й минуте, забив дальним ударом. Вскоре Дани Ольмо забил второй мяч «красной фурии», который стал победным. После финального свистка камеры выхватили Ямаля, повторявшего: «Говорите теперь! Говорите теперь!». Слова вундеркинда передают испанские СМИ.

На предматчевой пресс-конференции полузащитник сборной Франции Адриен Рабио заявил, что Ямалю будет труднее проявить себя в полуфинале, чем в предыдущих матчах Евро, на что игрок «Барселоны» позже ответил постом в социальных сетях с призывом сохранять молчание до начала игры. Теперь ответ юного игрока выглядит ещё эффектнее.