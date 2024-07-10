Из-за них Франция вылетела с Евро-2024: четыре худших игрока 1/2 финала против Испании и всего турнира

Ставим оценки футболистам за Евро-2024

Суперзвёздная Франция так и не завелась на этом Евро. Скрипела, кряхтела, доползла до полуфинала и была бита яркой Испанией. Ладно хоть первый гол с игры забили, а то вылет совсем эпичным получился бы. А так, всё закономерно, французы даже подать толком не могли. Все скоростные атаки губил Килиан Мбаппе, после голевого навеса решивший вовсе передачами не пользоваться.

Испанию поздравляем с заслуженным финалом и разбираем провал Франции. Из-за кого же звёзды Дешама покидают Евро-2024? Давайте разбираться. Пройдёмся по самым слабым персоналиям этой команды.

Статистика матча: владение мячом – 58:42, удары по воротам – 6:9, в створ – 2:3, угловые – 4:6. «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

КИЛИАН МБАППЕ – 4,0. Оценка скорее за весь Евро-2024, чем за отдельный матч против Испании. Килиан получил максимум свободны, любимый «кусок» поля, полный карт-бланш. Но статус лидера оправдать не получилось, наоборот, в статусе главной звезды Мбаппе потускнел.

Огромное количество потерь в дриблинге – только против Испании Мбаппе загубил восемь атак, проигнорировав партнёров. Проиграл шесть единоборств из восьми и трижды пробил ужасно из неплохих позиций. Очень много интересных атак губил Килиан, очень.

АНТУАН ГРИЗМАНН – 4,0. Тоже оценка за весь турнир. Антуан как будто не проснулся, как будто не на Евро приехал. Очень медленным был в каждом матче, настолько медленным, что справедливо в запас угодил.

Против Испании сыграл почти сорок минут, но сделал всего три (!) точные передачи. И трижды потерял мяч. Провальное выступление, которое даже Дешам оценил ссылкой в запас.

ЭДУАРДО КАМАВИНГА – 4,0. Уже второй игрок «Реала» в списке и третий (из трёх) футболист из Мадрида. Против Португалии выходил в основе, к Испании скатился в запас. И тоже всё по делу. На этом Евро никакой свежести у Камавинга – опаздывает, проигрывает эпизоды.

Его выход на замену стал радостью для Испании – Эдуардо жёлтую карточку схватил за фол на Кукурелье, проиграл почти всю борьбу, передачи отдавал невпопад, только хаос привнёс.

ОРЕЛЬЕН ТЧУАМЕНИ – 3,5. Да, тоже «Реал». И вот тут уже оценка чисто за матч, хотя и весь Евро у Тчуамени получился не очень. Но сегодня испанцы просто царили в опорной зоне, регулярно обостряя из-под Тчуамени. Опасно бил Руис, вторым темпом врывался Ольмо, чудо-гол забил Ямаль. Всё это должен был пресекать Орельен.

Но ему было не до этого – нужно было получить жёлтую карточку, загубить неплохой момент и трижды попасться на дриблинг.