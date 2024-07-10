Ямаль получил награду после шикарного гола на Евро-2024

В первом полуфинале чемпионата Европы сборная Испании обыграла Францию со счётом 2:1. «Трёхцветные» забили первыми, но испанцы ещё в первом тайме перевернули игру благодаря голам Ламина Ямаля и Дани Ольмо.

Ямаль забил красивейший гол, нанеся шикарный удар из-за пределов штрафной площадки. Именно Ямаль был признан лучшим игроком матча, о чём рассказывается на официальном сайте УЕФА. Всего за 90 минут Ламин нанёс три удара, и один из них оказался результативным.

В финале чемпионата Европы сборная Испании сыграет либо против Нидерландов, либо против Англии. Битва за трофей пройдёт в воскресенье, 14 июля.