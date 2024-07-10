Сборная Испании прервала невероятную серию Канте на крупных турнирах

Выдающаяся серия Н'Голо Канте в сборной Франции подошла к концу. Команда Дидье Дешама уступила Испании в полуфинале Евро-2024, проиграв со счётом 1:2. Как отмечает Squawka, это первый случай, когда «трёхцветные» проиграли в основное время на крупном турнире с Канте на поле.

За всё время выступления Н'Голо в сборной Франции команда потерпела лишь два поражения: в первом случае – неудача в финале Евро-2016 с Португалией – хавбек наблюдал за происходящим со скамейки запасных, во втором же – со Швейцарией на Евро-2020 – французы были биты лишь в серии пенальти.

Беспроигрышная серия Канте была самой продолжительной среди всех игроков европейских сборных.