Сборная Франции стала первым призёром Евро-2024

В Мюнхене завершился первый полуфинальный матч Евро-2024, в котором сборная Испании добыла волевую победу в споре с французскими футболистами. На быстрый гол Рандаля Коло-Муани соперник ответил шикарным дальним ударом Ламина Ямаля и попыткой из пределов штрафной Дани Ольмо с рикошетом от ноги Жюля Кунде - 2:1 в пользу «красной фурии».

Коллектив Дидье Дешама в итоге так и не смог блеснуть, забив всего четыре гола в шести матчах соревнований. Тем не менее, французы по праву становятся первым призером чемпионата Европы - бронзовым.

В среду в 22:00 сразятся еще одни полуфиналисты - англичане и нидерландцы. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.