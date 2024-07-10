Полуфинал чемпионата Европы между сборными Испании и Франции завершился победой первых – 2:1.

Французы вышли вперёд на девятой минуте усилиями Рандаля Коло-Муани, на что испанцы ответили точными ударами Ламина Ямаля и Дани Ольмо на 21-й и 25-й минутах. По данным Squawka, сборная Испании установила рекорд Евро, выиграв шесть подряд матчей в рамках одного розыгрыша – прежде это не удавалось никому.

В финале «красная фурия» сыграет с победителем встречи Англия – Нидерланды, которая состоится в среду. Обладатель трофея определится 14 июля.

Ранее команда Луиса де ла Фуэнте обыграла соперников из Германии (2:1), Грузии (4:1), Албании (1:0), Италии (1:0) и Хорватии (3:0).